Lokale omroep NOVO3 wil begin 2023 in Vught ook starten met televisie

VUGHT - NOVO3 wil begin volgend jaar ook met lokale televisie in de gemeente Vught beginnen. Dat zegt voorzitter Wouter Schreuder van de Vughtse Omroep Stichting (VOS), de stichting die in de gemeente de komende jaren de uitzendlicentie heeft.

De omroep met ongeveer vijftig vrijwilligers, is nu onder meer online en via de ether te horen op de radio en verzorgt een website op internet. De gemeenteraad van Vught ging vorige week akkoord met een eenmalig bedrag van bijna 50.000 euro. Daarvan is een flink deel bestemd voor de aanschaf van nieuwe apparatuur om de uitzendingen mogelijk te maken.

Bovendien wordt er vanaf 2023 voor het uitzenden van de programma’s en de online-mogelijkheden een bedrag uitgetrokken van bijna 40.000 euro. Dat bedrag wordt wel jaarlijks met 4000 euro afgebouwd. De politiek wil op die manier het inzamelen van reclamegelden door NOVO3 stimuleren.

Bizarre tijden

,,Een extra uitdaging”, vindt Schreuder. ,,Ik denk dat Vught een voorbeeld van een hechte gemeenschap is. Ondernemers omarmen hun lokale omroep. Al zijn het nu bizarre tijden. Bijna iedereen heeft nu een hele hoge energierekening. Of onze medewerkers gelden moeten inzamelen, weet ik niet. Die zijn toch vooral met het maken van radio- en televisieprogramma’s of op internet bezig. Ik denk dat we daar nog eens slim naar moeten kijken. Je kunt bijvoorbeeld ook met een acquisiteur allerlei afspraken maken.”

Schreuder is al met al tevreden. ,,Ik denk dat we er na opbouwende gesprekken en bijeenkomsten vorige maand het maximale uit hebben gehaald”, reageert hij. ,,In het coalitieakkoord wordt een jaarlijks bedrag voor de lokale omroep van 19.000 euro genoemd. Daar zouden we alleen radioprogramma’s voor kunnen maken. We ontvangen nu zowat het dubbele. Het betekent dat Vught best wel een draai gemaakt heeft.”

Evenementen

De voorzitter is ook vooral blij met de mogelijkheid die de raad de stichting VOS en NOVO3 geeft om met de gemeente om tafel te gaan om eventuele financiering binnen te halen voor het uitzenden van allerlei lokale evenementen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan plaatselijke activiteiten rondom Koningsdag, de Avondvierdaagse of de jaarlijkse Vughtse dodenherdenking.