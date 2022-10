Lokale site mag schrijven dat nieuwbouw van huis PrijsVrij-directeur Van Deursen niet wil vlotten

Je moet wél je auto, grasmaaier of wasmachine willen delen om in een houten huis in Groote Wielen te wonen

ROSMALEN - Wie niet in een gewoon rijtjeshuis wil wonen, maar in een houten woning op een woonerf, kan terecht in Stek op de Groote Wielen in Rosmalen. Waar je elkaar helpt en de auto of wasmachine deelt. ,,Mensen moeten willen meedoen.”

