Man (28) uit Den Bosch aangehouden voor dodelijke aanrijding in Schijndel waarbij hij doorreed

De witte bestelbus was doorgereden na de botsing met het slachtoffer. De verdachte is een 28-jarige man uit Den Bosch. De verdachte zit vast en wordt voorgeleid.

Het was voor de politie een flinke puzzel om bij de verdachte uit te komen. Er werden camerabeelden van de verdachte bedrijfswagen afgegeven, maar de kwaliteit was niet goed genoeg om het kenteken te kunnen zien. Specialisten kregen het beeld wat scherper waardoor het uiteindelijk lukte.

Oproep dochter

De dochter van Ad plaatste een dringende oproep sociale media. ,,Ik vraag me af waarom diegene niet is gestopt en eerste hulp heeft verleend. Daar kan ik met mijn verstand gewoon niet bij. Hij is doorgereden zonder zich om zijn medemens te bekommeren. Gelukkig zijn er mensen geweest die het hebben gezien. Daar ben ik heel erg dankbaar voor, dat ze mijn vader in zijn laatste momenten hebben bijgestaan. Hij is niet alleen geweest. Dat geeft enigszins troost”, vertelde Karin Smits in een interview aan Brabants Dagblad.