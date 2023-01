Man (31) uit Krimpen aan de Lek overlijdt bij ernstig auto-ongeval in Den Bosch

Vrouw (20) uit Den Bosch mishandel­de taxichauf­feur na ruzie in Schaijk

DEN BOSCH/SCHAIJK – Een 20-jarige vrouw uit Den Bosch schopte en sloeg een taxichauffeur in Schaijk, na een ruzie over een ritje naar het Duitse Kranenburg. Ze moest woensdag voor deze mishandeling en wangedrag tegen agenten op 18 oktober 2022 voorkomen bij de politierechter in Den Bosch, maar kwam niet opdagen.

