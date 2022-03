Man blijkt al anderhalf jaar lang dood in flat te liggen: ‘Triest dat niemand je mist’

,,Het is wel heel treurig dat niemand je 1,5 jaar heeft gemist. Daar moet je wel een heel teruggetrokken bestaan voor hebben geleefd”, reageert een buurtbewoner vrijdagochtend. Achteraf blijkt dat de dode man van ruim zeventig jaar niet gemist wílde worden. Hij koos ervoor om als kluizenaar te leven, klinkt het in de buurt. Contact met zijn familie was er niet.



Het is dat een medewerker van een naastgelegen Fokus-woning (waar hulpbehoevende mensen wonen) bij de politie meldde hem al geruime tijd niet gezien te hebben, want anders had hij er nog een hele tijd langer gelegen. De Singelflat in de wijk De Kruiskamp bestaat uit 68 huurappartementen. In het gedeelte waar de overledene woonde, wonen veel hulpbehoevende mensen met een rolstoel of scootmobiel.