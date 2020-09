Man ‘compleet uit zijn plaat’ in trein vanwege verkeerd dragen mondkapje

New York? Barcelona? Londen? Nee! ‘Den Bosch een na beste stad ter wereld om in te wonen’

22 september DEN BOSCH - Ben je een Bosschenaar en denk je erover om in het buitenland te gaan wonen? Denk nog maar een keer na, want het gras is volgens het Duitse tijdschrift Focus bijna nooit ‘grüner’ bij de buren. Den Bosch is volgens het magazine namelijk de een na beste stad ter wereld om in te wonen.