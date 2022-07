Man overleden nadat hij in water belandde in Hinthams park

Mensenpoep is het ergst, vinden de mannen die de Bossche binnenstad schoonhou­den

DEN BOSCH - Het Bossche centrum is een van de visitekaartjes van de stad. Dan is het wel fijn als dat er netjes bijligt. Gelukkig kunnen we rekenen op de prikkers en grijpers van Theo, Choi en andere leden van de Binnenstad Brigade van WeenerXL.

16 juli