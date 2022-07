Man tijdens uitlaten van hond mishandeld door ‘achtervolger’

Jongeren zijn aan de wandel, maar niet bij de verenigin­gen: ‘Bij ons zijn de leden van zestig jaar de jongeren’

Den Bosch/Boxtel/Sint-Michielsgestel - Van wachtlijsten in Den Bosch tot opheffing vanwege een tekort aan leden in Boxtel. Tijdens de coronaperiode zochten veel mensen hun toevlucht tot wandelen. Maar hebben wandelverenigingen daar eigenlijk van geprofiteerd? ,,We hebben wel geprobeerd om jonge leden te werven, maar dat was geen succes.”

22 juli