Man toont mogelijk geslachtsdeel bij spelende kinderen in Den Bosch

Noodopvang bij Autotron tóch langer dan één jaar? Gemeente vraagt omwonenden om mening

ROSMALEN/VINKEL - Blijft de noodopvang voor maximaal driehonderd asielzoekers bij het Autotron in Rosmalen tóch langer dan de beloofde termijn van één jaar? Die kans is er, want omwonenden van de noodopvang is al gevraagd hoe zij over verlenging denken.

13 juli