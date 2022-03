Mannen uit Rosmalen en Loosbroek zwaar beboet voor jagen in wolvengebied in België

Op 6 september zagen de mannen een drone boven het jachtterrein hangen en toen ze ter plaatse gingen botsten ze op Belgische boswachters. Die waren op zoek naar de vermiste wolvin Naya. Het gebied dat de mannen hadden betreden was verboden voor gewone burgers. De man uit Rosmalen was eerder al betrapt met een vuurwapen in dit gebied en kreeg de hoogste boete. Hij had wel toestemming van de jachtrechthouder om in dat gebied te jagen, maar niet in deze zone.