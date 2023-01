Martijn en zijn buren willen niet wijken voor museum: ‘We zijn verliefd op dit hofje’

Lezersbrieven Onze aarde groeit niet

Graag reageer ik op het goede artikel van Rob Bots in Podium [BD 22 december; Aanpak stikstof. Is dat ‘gezond’?]. De grootste veroorzaker van de stikstofuitstoot is de mens. Volgens Rob gaat het bij het terugdringen daarvan om mensenlevens en gezonde levensjaren van Brabanders. Maar zolang wij alleen maar kunnen denken in groei, in woningbouw, in de aanleg van wegen en dus in economische groei, gaan we voorbij aan het feit dat onze aarde niet groeit en dat er een bepaalde verhouding moet zijn tussen mens en natuur. Alle vormen van groei zullen die verhouding verder verstoren. De politiek is het erover eens dat er in Nederland een miljoen woningen bij moeten komen. En dat de bevolking zal groeien naar 20 miljoen inwoners. Uiteraard gun ik iedereen een woning, maar we moeten ons wel realiseren dat al deze woningen ergens gebouwd moeten worden en dat dit ten koste gaat van de natuur en dus ook van de biodiversiteit. Deze levensbedreigende verstoring zal leiden tot nieuwe pandemieën, want uiteindelijk is de natuur de baas. Laten we ons bewust zijn van het feit dat het geld hoofdzakelijk wordt uitgegeven aan het verplaatsen van het probleem. En niet aan een structurele en menswaardige oplossing.

