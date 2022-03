Massale steun voor baas van Beach Bar: ‘Heel mooi dat ze mij op handen dragen’

Bank laat Kasteel Meerwijk verkopen via executie­vei­ling: ‘Ik heb erop geboden’

ENGELEN - Nadat twee jaar geleden de complete inboedel van Kasteel Meerwijk in Engelen door veilinghuis BVA Auctions te koop werd gezet, wordt het gebouw door hetzelfde veilinghuis in opdracht van hypotheekhouder ING Bank verkocht via een executieveiling.

10:59