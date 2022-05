Medische noodsituatie bij P.I. in Vught, traumahelikopter opgeroepen

met video 81-jarige man uit Rosmalen overleden bij botsing met auto in Kruis­straat

KRUISSTRAAT - Een 81-jarige man uit Rosmalen is dinsdagmiddag ter plaatse aan zijn verwondingen overleden bij een ongeluk aan de Vliertwijksestraat in Kruisstraat. De man zat op de fiets toen hij in botsing kwam met een auto.

10 mei