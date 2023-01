Meer geld is er nog niet, maar halverwege het seizoen maakt FC Den Bosch wel een herstart

Scooterbe­stuur­der onder invloed van drugs weigert weer bloedproef

ROSMALEN - Een 36-jarige scooterbestuurder uit Den Bosch, die onder invloed van drugs meerdere overtredingen beging, is vrijdagochtend aangehouden in Rosmalen. Zijn rijbewijs kon niet meer ingenomen worden: dat was afgelopen maandag al gebeurd voor het weigeren van een bloedproef.

