Meisje zwaargewond na val van 'gesaboteerde' schommel

Een scholiere van kindcentrum Boschveld in Den Bosch is woensdag zwaargewond geraakt nadat de schommel waarop zij zat brak. Het meisje brak haar bekken op twee plaatsen. Uit onderzoek blijkt dat de schommel door iemand is vernield.

De gemeente Den Bosch heeft aangifte gedaan bij de politie. Hans van Zoggel, de schooldirecteur van Boschveld, heeft na het incident de gemeente gewaarschuwd. Een deskundige was tot de conclusie gekomen dat de schommel moedwillig was doorgeknipt of doorgezaagd.

,,Het heeft nooit door het slingeren van de kinderen of anderzijds door slijtage kunnen gebeuren”, valt te lezen in een interne brief die DTV heeft ingezien. Volgens deze lokale omroep is de schommel gesaboteerd, maar dat moet volgens de gemeente onderzoek uitwijzen.

,,Saboteren is een groot woord. We hebben aangifte gedaan van vernieling. De politie moet verder onderzoeken hoe en wat."

Inspectie

Volgens directeur Van Zoggel zijn alle speeltoestellen op het terrein van Boschveld onlangs nog geïnspecteerd. Uit die controles zouden toen geen bijzonderheden zijn gevonden. Dit duidt erop dat de schommel pas recent is vernield.

De schommel is zo'n twee jaar oud. ,,We hebben hem een paar weken geleden gehangen op het terrein van de school, toen was het toestel nog gewoon in orde", vertelt een gemeentewoordvoerder. ,,Toen wij de schommel na het incident nog eens controleerden, zagen we dat er iets geforceerd was."

Verantwoordelijk

De gemeente Den Bosch is verantwoordelijk voor de staat en de veiligheid van de speeltoestellen bij het Kindcentrum. Daarom is door deze partij aangifte gedaan, legt de gemeente uit.