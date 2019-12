Merendeel verdachten groepsverkrachtingszaak Den Bosch langer bekend bij politie en justitie

Ook de oudste aangehouden verdachte, een 26-jarige Bosschenaar, is een bekende van de politie. Bij hem gaat het niet alleen om geweldsdelicten, maar ook om witwassen. De man werd op 7 februari in Waalwijk aangehouden met 17.000 euro contanten op zak. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kwam deze zaak niet voor de rechter maar werd bepaald dat hij 10.000 euro moest ‘teruggeven aan een familielid’. Zo’n 7.000 euro werd in beslag genomen.



De man wordt maandag met de medeverdachten voorgeleid bij de rechter-commissaris. Dan wordt bepaald of zij langer opgesloten moeten blijven. Vanwege beperkingen mag het achttal (onder wie vijf neven) uitsluitend contact hebben met hun advocaat. Een net 19 jaar geworden verdachte laat zich terzijde staan Bas Kurvers die bevestigt dat een aantal verdachten eerder te maken heeft gehad met politie en justitie. Maar daarover wenst hij geen bijzonderheden te vertellen. ,,Want het is niet relevant voor deze zaak’’, aldus Kurvers.