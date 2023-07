Minder treinen van Utrecht naar Den Bosch vanwege sein- en wisselstoring

Politie over verdachten Tik­Tok-ge­weld: ‘Gesprekken met kinderen van 10 tot 12 jaar’

DEN BOSCH - ,,We hebben de filmpjes gezien. En we hebben zicht op de verdachten.” Dat zegt een woordvoerder van de politie over de TikTok-filmpjes waarop is te zien dat verschillende Bossche kinderen op straat worden mishandeld door andere kinderen.