Miss Anissa uit Den Bosch traint elke dag keihard: ‘Onderschat niet hoe zwaar zo'n missverkiezing is’

Mustafa deelt ruim 1300 ‘Bossche’ winterjas­sen uit in ijskoud Turks rampgebied

DEN BOSCH/KAHRAMANMARAS - Mustafa Tokur (30) uit Den Bosch is in Turkije om te helpen in het aardbevingsgebied. Hij deelde onder meer 1306 winterjassen uit, die fans van ‘zijn’ FC Den Bosch schonken. ,,Het is niet voor te stellen wat je hier ziet.”