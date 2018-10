Mogelijk explosief in auto Den Bosch, EOD ter plaatse

Meer groen en minder asfalt op compactere kruising Orthense­weg - Aartsherto­gen­laan in Den Bosch

23:10 DEN BOSCH - "Half Den Bosch rijdt hier in de ochtend en avond op de fiets of bromfiets voorbij. Het fietspad weg en een fietsstraat met auto's pal naast onze huizen terug? Het is nu al een racebaan op die ventweg. Wachten op ellende." Het is de eerste reactie van Mark van Rosmalen die aan de Orthenseweg in De Vliert woont. Hij was gisteren één van ongeveer tachtig belangstellenden die de nieuwe ideeën voor de kruising Orthenseweg/Aartshertogenlaan tijdens een inloopavond bekeek. Tachtig mensen en dus ongeveer evenzoveel meningen.