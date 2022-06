Monopoly, maar dan met Sint-Jan, Draak en Korte Putstraat

Voormalig KPN-top­man Wim Dik (83) overleden: ‘Hij was betrokken en stond voor zijn eigen mening’

VUGHT - Helvoirtenaar Wim Dik is afgelopen zondag op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ziek. Dik was onder meer staatssecretaris van economische zaken in de kabinetten Van Agt II en III, jarenlang topman van KPN, oud directeur van Unox én nauw betrokken bij D66 Vught.

21 juni