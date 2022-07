Pol volgt Keesje Hoes op die, sinds het vertrek van Loes van der Linden, waarnemend voorzitter was. Van Pol verscheen in oktober 2013 haar debuutroman Panty. Ze werkt nu aan haar tweede roman en doet als freelancer verschillen journalistieke klussen. Vooral de rol van ombudspartij die de Bossche Groenen in de stad speelt, spreekt Pol aan. Ze zet zich graag in om de partij de komende jaren mee verder uit te bouwen. ‘Daarbij hoop ik zoveel mogelijk Bosschenaren te bereiken, want groen is niet links of rechts’, aldus Pol.