Na twaalf jaar stopt bestuur Rosmalens Verenigingen Contact: ‘Hoeft niet te betekenen dat RVC stopt’

Toegevoegde waarde?

,,In de coronaperiode hebben we geanalyseerd wat onze toegevoegde waarde kan zijn voor de Rosmalense verenigingen. Waren we alle vijf in het verleden nog sterk verbonden aan uiteenlopende verenigingen, inmiddels staan we meer op afstand. Wil je feeling houden met het volop bruisende verenigingsleven, dan moet je daar ook echt in investeren. Dat was al voor de coronaperiode lastig, maar onze dagelijkse werkzaamheden vragen nu om een beslissing. Die hebben we nu genomen”, aldus Hazenberg.