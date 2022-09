Na uren rijden treinen weer tussen Oss en Den Bosch, reizigers zaten anderhalf uur vast in defecte trein

Bezoekers prijzen NM Kamp Vught voor 'beste ervaring’; onderschei­ding van Tiqets.com

VUGHT - Nationaal Monument Kamp Vught is in de prijzen gevallen. Wat de site Tiqets.com betreft is NM Kamp Vught het Nederlandse museum dat bezoekers de beste ervaring bezorgt. Directeur Jeroen van den Eijnde is blij verrast met de onderscheiding.

28 september