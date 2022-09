Naast de bungalowtent borrelen de vakantieherinneringen spontaan weer op

NULAND - Herinneringen ophalen aan vakanties van vroeger. Op de tijdelijke mini-camping in de tuin van verpleeghuis Sint Jozefoord in Nuland krijgt het geheugen van de bewoners een vrolijke prikkel.

Een middag ‘op vakantie’ in de tuin. Dat heeft het Nulandse verpleeghuis Sint-Jozefoord deze weken voor de bewoners geregeld. De bedoeling is dat de aanblik van een kleurrijke bungalowtent, vlaggetjes, tuinstoelen en een windscherm de herinneringen aan vroeger wat makkelijker doet opborrelen. Drie middagen per week is de camping open, steeds voor bewoners van een andere afdeling.

Naar Lourdes

Deze dag is het de beurt aan vijf bewoners van de afdeling Torenzicht, die wat graag vertellen over hun vakanties van vroeger. Iedereen luistert aandachtig naar elkaar. De verhalen gaan over een dagje naar de speeltuin met het gezin, maar ook over vliegvakanties. Michiel van de Wiel (81) herinnert zich vooral de dagjes naar de Efteling, waar vroeger ook een zwembad was. En hij is meerdere keren naar Lourdes geweest. ,,Toen ik 18 jaar was, mocht ik de eerste keer mee”.

De tijdelijke camping is een idee van kunstenares Tonny Hanegraaf en Amy van de Wiel (beweegagoog). Zij bezochten enige tijd geleden de voorstelling van Teun Toebes, een jongeman die in een zorginstelling woont om een betere wereld te creëren voor mensen met dementie. Hij beschrijft dat samenwonen als een ‘campinggevoel’.

Plexat

,,Toen is het idee ontstaan om iets voor onze bewoners te doen”, legt Hanegraaf uit. Een in het Brabants Dagblad aangeboden gratis bungalowtent werd opgehaald en vervolgens zag in de tuin camping Plexat het levenslicht. Hier wordt het campinggevoel nagebootst, inclusief een met de hand gezet kopje koffie.

Terwijl het kokende water door het koffiefilter zakt, vertelt Riek van den Hanenberg (89), afkomstig uit Geffen, dat ze vroeger veel op vakantie is geweest. ,,Met de vrouwwagen naar Oostenrijk en ook naar Duitsland en België.” Ook is ze met het vliegtuig naar Amerika, Lourdes en Canada geweest, waar familie van haar man woonde. ,,Toen het slecht ging met hun gezondheid zijn we nog een keer geweest, want dat was ook heel belangrijk”.

Volledig scherm Camping Plexat. © Jan Zandee (tekst gaat verder onder de foto: niet iedereen ging vliegen)

Jo Janssen (86), afkomstig uit Oijen, heeft ook veel vakantieherinneringen. Haar huwelijksreis ging al naar Mallorca. Daarna is ze nog veel vaker, samen met haar man, weggeweest met het vliegtuig. ,,Gelukkig hadden we thuis hulp op de boerderij, en samen met de kinderen werd het werk gedaan.” Vliegen lag niet voor iedereen binnen handbereik. Een bewoonster van een andere groep vertelt dat ze het thuis niet breed had, als alleenstaande met vijf jongens. En dus werd het de tent, en daar genoten de kinderen volop van.

En wat er ook bij hoort op de camping: een regenbui. Geen probleem voor de tijdelijke gasten onder de partytent, maar wel voor de papieren slingers. Dat zorgt wel meteen voor een leuke activiteit op deze middag: nieuwe slingers kleuren. Een plastic laagje moet ervoor zorgen dat ze weer een tijdje meegaan.