Nabestaanden hebben spijt van bestorming in rechtbank

Video Massale vechtpartij in rechtbank Den Bosch, OM doet onderzoek: 'Huilende vrouwen en bedreigingen over en weer'

15:18 DEN BOSCH - In de rechtbank in Den Bosch is woensdagochtend een massale vechtpartij uitgebroken. Dat gebeurde tijdens de zaak rondom de geruchtmakende schietpartij in Best, waarbij de 33-jarige Yassine Majiti uit Den Bosch werd doodgeschoten. Familieleden werden tijdens de zitting zo kwaad dat ze de verdachte aanvielen. De rechtbank ging tijdelijk op slot. Niemand is opgepakt, de zitting is hervat.