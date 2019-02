Neergeschoten Abdellaoui (43) wilde voorbeeld zijn voor jonge Marokkanen, maar belandde in grote problemen

Boeven­jacht als spel met politie in Maaspoort

7 februari DEN BOSCH - Agenten die jagen op een boef. Dat is gewoonlijk geen spelletje. Maar op 19 februari is dat wel het geval in de Bossche wijk Maaspoort. Het gaat om het project ’Boef in de wijk’ waarbij de deelnemers via social media aanwijzingen krijgen om een boef te achterhalen. Agenten begeleiden het spel waarbij een agent boef speelt.