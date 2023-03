Nepverpleger Leroy S. staat terecht, volgens het OM bracht hij meerdere patiënten in gevaar

Den Bosch heeft dadelijk de twee grootste bedrijven van Nederland in de stad: bier en chips

DEN BOSCH - De twee grootste beursgenoteerde bedrijven van Nederland zitten binnenkort allebei in Den Bosch. Heineken al tientallen jaren en in de zomer krijgt ook ASML er een vestiging. Bier en chips dus. Maar wat is dat Veldhovense ASML voor een bedrijf?