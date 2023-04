'Nieuw stukje binnenstad' in Den Bosch bijna klaar: 'De steigers worden steeds meer weggehaald’

update Stadskan­toor Den Bosch weer open na dreigende situatie: man (42) aangehou­den in zijn huis

DEN BOSCH - Een 42-jarige man uit Den Bosch heeft donderdag gedreigd om met een wapen naar het stadskantoor in Den Bosch te gaan. De politie sloot zowel het stadskantoor als het stadhuis af voor bezoekers. De verdachte is rond 14.15 uur door een arrestatieteam aangehouden in zijn appartement aan de rand van het centrum.