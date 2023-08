Nieuwe boetiek opent deze week in de Bossche Vughterstraat

In deze hechte Bossche straat zijn studenten plots verruild voor arbeidsmi­gran­ten: ‘Ze hangen op straat met drank en drugs’

DEN BOSCH – De hechte Van Noremborghstraat in Den Bosch is in rep en roer nadat in voormalige studentenwoningen opeens tientallen arbeidsmigranten wonen. Buurvrouw Marjan Klinkhamer is woest op de gemeente, maar lijkt machteloos te staan.