Nieuwe outfit hulpverleners moet 'zorg met gezag’ uitstralen

Overval­lers cafetaria De Hoeve in Rosmalen wonen mogelijk in de directe omgeving

5 februari ROSMALEN - In het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht is dinsdagavond extra aandacht besteed aan de overval op cafetaria De Hoeve in Rosmalen. De politie vermoedt dat de twee overvallers mogelijke in directe omgeving van de cafetaria wonen of hebben gewoond.