Nog twee verdachten aangehouden voor steekpartij in Den Bosch waarbij 16-jarige gewond raakte

Sportiom in Den Bosch niet in paniek door stijgende energie­prij­zen: ‘Dit jaar zitten we nog safe’

DEN BOSCH - Verschillende schaatsbanen in Nederland luidden afgelopen week de noodklok vanwege de stijgende kosten in verband met de hoge energieprijzen. Bij Sportiom in Den Bosch doen ze dat (nog) niet, maar zijn ze wel met de mogelijke stijging bezig.

18 januari