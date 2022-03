Nulandia in rouw gedompeld na overlijden ‘betrokken clubman en kartrekker’

Dat schrijft het bestuur van Nulandia op de eigen website. Van der Sangen was jarenlang lid van de Nulandse vereniging, eerst als assistent-scheidsrechter en later als leider van het eerste elftal. ,,In die rol toonde hij zich een betrokken clubman: niet alleen bij het eerste, maar bij de hele selectie. Als iemand een beroep op hem deed, stond hij er.’’ Ook was hij regelmatig in touw als kartrekker van de activiteitencommissie. ,,Van Mexicaanse feesten tot oud-Hollandse spelen; Erik wist altijd iets creatiefs te bedenken. En dat werd gewaardeerd.’’