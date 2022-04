Omwonenden klagen over overlast Turks restaurant; uitbaters noemen het ‘pesten’

Koninklij­ke onderschei­ding voor Paul Plasmans, een OC’er in hart en nieren

DEN BOSCH - Paul Plasmans (69) heeft dinsdagavond een Koninklijke onderscheiding gekregen tijdens de Boerenparrelementsvergadering van de Oeteldonksche Club (OC) in Den Bosch. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Plasmans is sinds 1989 vrijwilliger bij de vereniging.

12 april