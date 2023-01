Omwonenden moeten profiteren van windmolens: ‘Een stukje molen kopen, ook met een laag inkomen’

Victoria is het eerste in 2023 geboren kindje van Den Bosch en geliefd tot in Nigeria

DEN BOSCH - Een baby is altijd speciaal en al helemaal als het de eerstgeborene van 2023 in een gemeente is. Maar voor ouders Omon en Kenny in Den Bosch is dochtertje Victoria zoveel meer. Voor hen is ze een zekerheid op een betere toekomst.

15 januari