Omwonenden: ‘Ruziënde schoolbesturen niet belonen met nieuwe school’

VIDEO Flink stuk heide afgebrand in Rosmalen, brandweer voorkomt bosbrand

ROSMALEN - Een stuk heide van ongeveer 100 bij 150 meter is zondagavond rond 19.00 uur afgebrand in Rosmalen aan de Oude Baan-Oost. Het gebied, ter grootte van ongeveer anderhalf voetbalveld tegenover het crematorium, is compleet zwartgeblakerd.

27 maart