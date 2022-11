Ongeluk met touringcars op de A2 bij Den Bosch, weg inmiddels weer open

Woning waar explosief ontplofte in Den Bosch wordt per direct gesloten: ‘Iedereen wil veilig wonen’

DEN BOSCH - Het appartement aan het Kapelaan Koopmansplein in Den Bosch waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief ontplofte, wordt per direct voor een maand gesloten. Dat laat burgemeester Jack Mikkers weten in een brief aan omwonenden.

26 november