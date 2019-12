Onrust na groepsverkrachting Den Bosch: ouders krijgen gebiedsverbod, slachtoffers ‘bedreigd’

Waarom acht Bossche restau­rants in Gault&Millau-gids staan: ‘Een keur aan geuren en smaken’

5 december DEN BOSCH - Acht restaurants in Den Bosch hebben een vermelding gekregen in de restaurantgids Gault&Millau 2020 die deze week is verschenen. Het bedrijf Gault&Millau is vooral in Frankrijk en België een grote naam.