Ontberingen in kou en hitte, maar het engelengeduld levert natuurfilmer internationale prijs op

DEN BOSCH - Nederlandse liefhebbers van amateur-natuurfilms kenden Bosschenaar Kees van Meurs al veel langer. Tot vijf keer toe won hij filmwedstrijden of zat hij bij de eerste drie. Nu breekt hij ook buiten de landsgrenzen door. Hij won onlangs de ‘Battle of the clubs 2022’ in België. De jury is lyrisch over zijn cameravoering, het verhaal erbij én de muziek.