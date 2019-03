Ontsnapte gevangene PI Vught ‘heeft ernstig delict op geweten’, denkt advocaat: ‘OM wil geen paniek’

Het Openbaar Ministerie houdt de kaken stijf op elkaar over de identiteit en de achtergronden van de man die gistermiddag uit de gevangenis in Vught is ontsnapt en nog altijd spoorloos is. Sébas Diekstra, strafrechtadvocaat en voormalig Marechaussee, denkt te weten waarom het OM deze strategie hanteert. ,,Ik sluit niet uit dat men geen paniek wil veroorzaken omdat deze gedetineerde van een zeer ernstig delict verdacht wordt.”

De autoriteiten zijn vandaag meteen verder gegaan met de zoektocht naar de onbekende gedetineerde. De man zat in voorarrest, maar waar hij van wordt verdacht, wil justitie niet zeggen. ,,Als wij het noodzakelijk vinden om zijn identiteit bekend te maken, dan zullen we dat doen. Als we het noodzakelijk vinden om hem in het buitenland te zoeken, zullen we dat ook doen”, vertelt woordvoerster Jeichien de Graaff.gevonden in tuinhuisje PI Vught (video)

Of de mensen rondom PI Vught zich volgens De Graaff zorgen moeten maken? ,,Daar kan ik niks over zeggen. Maken de mensen zich zorgen dan?” Advocaat Diekstra hekelt deze opstelling. ,,Ik vind dat de samenleving het recht heeft om te weten waarvan de voortvluchtige verdacht wordt. Het maakt nogal een verschil of deze persoon verdacht wordt van winkeldiefstal, een serie verkrachtingen of een liquidatie.”

Diekstra sluit niet uit dat de gedetineerde een ernstig strafbaar op zijn geweten heeft. Hij baseert zich hierbij mede op de informatievoorziening rondom de ontsnapping bij de Penitentiaire Inrichting De Schie in Rotterdam, eind vorig jaar.

Toen werd meteen bekendgemaakt dat er een dief was ontsnapt. Geen verkrachter, geen moordenaar. ,,Dat ze nu helemaal niets zeggen, geeft dus te denken. Maar ook al gaat het om een zware jongen, dan is dat geen excuus om maar niets te zeggen. Je hebt als overheid de taak om burgers te informeren om hen hetzij te waarschuwen hetzij gerust te stellen.”

Voorsprong

Wie de ontsnapte gevangene ook is, hij heeft een flinke voorsprong op de mensen die naar hem op zoek zijn. Zijn ontsnapping zou volgens onbevestigde berichten pas een paar uur later ontdekt zijn. Toen PI Vught dat eenmaal door had, werd eerst de gevangenis en het omliggende terrein doorzocht. Hij is toen niet aangetroffen.

Na het bekijken van camerabeelden is vastgesteld dat de man rond 14.00 uur op de parkeerplaats van de gevangenis heeft gelopen. Hoe hij kon ontsnappen is niet duidelijk. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zegt daar niets over.

Zeldzaam