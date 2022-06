Ook Bossche Zomer kampt met tekorten en tijdgebrek: minder activiteiten

De tijd is te krap, stelt de Bossche horeca-ondernemer Jacques van Geffen. Hij heeft het druk genoeg met zijn eigen zaken Buurt, Dit, Chez Minee en De Garage. ,,Het is al rennen om allerlei brandjes te blussen, dan blijft er te weinig tijd over voor extra activiteiten rond de Bossche Zomer.” Door het gebrek aan voldoende personeel was Van Geffen al genoodzaakt eetcafé Buurt een dag per week te sluiten. ,,Het trekt gelukkig weer aan dus dat is vanaf deze week niet meer nodig. Maar omdat het allemaal duurder is geworden, wil je je klanten ook extra service bieden.”