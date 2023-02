Ook het schoolboek mag geen aanstoot geven: ‘Inclusiviteit is een enorm issue’

Feestelij­ke zege op Landstede Hammers slagroom op de taart voor historisch Heroes

Heroes is er in geslaagd alle duels te winnen van de domestic ronde van de BNXT League. De regerend landskampioen maakte in eigen huis gehakt van nummer drie Landstede Hammers, waarmee het de achttiende zege van het seizoen pakte: 91-78. Heroes is de eerste Nederlandse ploeg ooit die de volle buit pakt in de nationale competitie, al is die natuurlijk minder lang sinds de invoering van de BNXT League.