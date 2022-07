Op heterdaad betrapte winkeldief (28) probeert te vluchten uit magazijn in Den Bosch

DEN BOSCH - Een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandag op heterdaad betrapt bij het stelen van verzorgingsproducten bij de Kruidvat aan de Hooge Steenweg in Den Bosch. Dat meldt de politie.