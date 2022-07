Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen veroordeling Bouchra D. na doodsteken halfzus Anouk

Het Openbaar Ministerie (OM) had tbs met dwang geëist. Dat betekent dat de veroordeelde verplicht wordt verpleegd in een gesloten tbs-kliniek. Daarnaast krijgt de tbs’er een (niet-verplichte) behandeling die gericht is op terugkeer in de maatschappij. De tbs is voor 2 jaar. Na 2 jaar kan de rechter de tbs verlengen, met steeds 1 of 2 jaar.