Opnieuw rijdt een auto het water in naast bocht van A59 naar A2 bij knooppunt Empel

DEN BOSCH – Een auto is vrijdagavond rond 18.50 uur het water in gereden in de bocht van de A59 naar de A2 bij knooppunt Empel. De bestuurder klauterde zelf uit de auto. De verbindingsweg naar de A2 richting Eindhoven werd tijdelijk afgesloten.

De bestuurder is nog wel ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De weg bleef dicht totdat de auto uit het water werd gehaald.

Bocht

Het ongeluk gebeurde in dezelfde bocht waar in oktober vorig jaar de 26-jarige Sanne samen met de door haar begeleide Hebe (10) van de weg raakten, in het water terechtkwamen en overleden. Zij werden na een massale zoektocht twee dagen later gevonden.

Sanne was op 17 oktober als begeleider van de meervoudig beperkte Hebe vanuit Raamsdonksveer onderweg naar het ouderlijk huis van Hebe in Vught. Zij kwamen daar nooit aan en werden gemeld als vermist. Bandensporen leidden twee dagen later naar de sloot bij knooppunt Empel, waar de auto met de twee slachtoffers werd gevonden.

Motie

Het ongeval van dit tweetal deed in de politiek meteen veel stof opwaaien. BVNL en JA21 dienden een motie in die ervoor moet zorgen dat er een vangrail komt op de plek. Volgens Wybren van Haga van BVNL heeft het ontbreken van een vangrail bij meer dodelijke ongelukken ‘fatale gevolgen’.

De motie werd verworpen door de Tweede Kamer. Het kreeg 69 stemmen voor en 75 stemmen tegen. ,,Onbegrijpelijk dat we niet alles op alles zetten om zoveel mogelijk levens te redden”, zei Van Haga hierna.

,,Dit doet ons verdriet. We hadden al eerder vragen aan de minister gesteld over dit knooppunt. In de beantwoording gaf hij toe dat er met de kennis van nu wel een vangrail zou komen”, zei voorlichter Richard de Mos van BVNL. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat stelde dat er zeker een vangrail zou komen als de weg nu opnieuw aangelegd zou worden.

Petitie

Partij BVNL liet het er niet bij zitten. Het startte een petitie om de vangrail er toch te laten komen. De partij vindt het ‘werkelijk onbegrijpelijk’ dat een een nipte meerderheid van de Tweede Kamer een motie hierover heeft verworpen.