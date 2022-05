Opvang bij Bosschenaren thuis is voor Oekraïense vluchtelingen een warm bad

Topkok Martin Ruisaard, van sterrenres­tau­rant naar Kasteel Maurick in Vught

ZALTBOMMEL/VUGHT - Martin Ruisaard (38) uit Zaltbommel is de nieuwe chef-kok van Kasteel Maurick in Vught. Hij was eerder werkzaam als souschef bij sterrenrestaurant Aan de Zweth in het Zuid-Hollandse Schipluiden.

16 mei