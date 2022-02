Oud-gynaecoloog Bosch ziekenhuis verwekte kinderen bij patiënten

‘De Grasso’ is een begrip in Den Bosch en dat is nu ook vastgelegd in boekvorm

DEN BOSCH - ‘De Grasso’ is een begrip in Den Bosch. Het pand van het familiebedrijf aan de Parallelweg moet in de toekomst het kloppend hart worden van het datadistrict in de Spoorzone, maar de machinefabriek vervulde diezelfde rol ook al decennialang in de vorige eeuw. Die geschiedenis is vastgelegd in een boek dat woensdag werd gelanceerd.

4 februari