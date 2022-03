Oudere man te water met auto in Den Bosch, gered door omstanders

DEN BOSCH - Een oudere man is donderdagmiddag rond 16.30 uur in zijn auto te water geraakt in de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Hij is gered door twee omstanders die in het water sprongen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.