Overleden Frans Suijkerbuijk (97) was dé man van de Pijp, nieuwe buurten én FC Den Bosch en nog veel meer

De in Bergen op Zoom geboren Suijkerbuijk verhuisde in 1951 naar Den Bosch. Hij was van zijn 33ste tot en met zijn 43ste wethouder namens de Katholieke Volkspartij (KVP, voorloper van het CDA). In een tijd van de burgemeesters Loeff en Lambooy. En ook daar had Suijkerbuijk een mening over. ,,Burgemeester Loeff was een kei van een burgemeester, maar een einzelgänger en erg dominant. En Lambooy was een beetje een zachte man, hij luisterde veel meer naar zijn wethouders”, vertelde Suijkerbuijk aan het Brabants Dagblad bij zijn 90ste verjaardag.