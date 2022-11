Paarden tijdens carnaval kunnen niet, vindt Partij voor de Dieren, en ook niet het paard van Sinterklaas

Politie dreigt herkenbare beelden te publiceren van relschop­pers FC Den Bosch – TOP Oss

DEN BOSCH - Supporters die op zaterdag 17 september meededen aan de rellen na de wedstrijd FC Den Bosch tegen TOP Oss in het stadion in Den Bosch, kunnen zich tot en met vrijdag 2 december melden bij de politie. Wie dat dan nog niet gedaan heeft, loopt het risico herkenbaar in beeld gebracht te worden.

14:07