Padelteam met sterk Bosch’ tintje wordt vijfde op WK in Las Vegas

Jongeren oefenen ‘ondernemen’ in winkelcen­trum De Helftheu­vel: ‘Spannend om mensen aan te spreken’

DEN BOSCH - Een beetje schuchter nog staan de jonge ondernemers bij de kraampjes op het pleintje tussen winkels en supermarkt vooral met elkaar te praten. Veel Bosschenaren die hun weekendboodschappen in winkelcentrum De Helftheuvel komen doen, hebben nauwelijks in de gaten dat zo’n honderd jonge ondernemers zaterdag nieuwe producten aan de man of vrouw probeerden te brengen. Zijn vooral bezig met de vraag ‘wat eten we vanavond?

28 maart